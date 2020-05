Lok Leipzigs Robert Zickert: Der Kapitän will an Bord bleiben

Leipzig. Der VfB Lübeck weiß bereits, wie es sich anfühlt, am grünen Tisch eine Meisterschaft zu gewinnen. Vergangenen Freitag beantragte der Norddeutsche Fußballverband, dass die laufende Saison der Regionalliga Nord abgebrochen und der Meister mit Hilfe der Quotientenregelung ermittelt wird. Die Lübecker hatten den höchsten Punkteschnitt und feierten am Wochenende ausgelassen , wie Kapitän Daniel Halke dem Magazin 11Freunde verriet. „Wäre alles normal gelaufen, wären wir jetzt gerade auf Mannschaftsfahrt am Ballermann“, ärgerte er sich.

Dort wäre Robert Zickert jetzt auch gerne. „Ich wäre lieber schon aufgestiegen und würde mit den Jungs seit drei Tagen auf Malle sitzen,“ gibt der Kapitän des 1. FC Lok Leipzig zu. Doch ein Aufstieg in Liga drei ist noch lange nicht gegeben, obwohl der Staffelsieg der Leipziger durch das selbe Modell wie in der RL Nord ein offenes Geheimnis ist. Doch auch wenn der Nordostdeutsche Fußballverband die Spielzeit abbrechen sollte, würden immer noch die wichtigsten Partien der jüngsten Vereinsgeschichte des Traditionsklubs warten: die Relegation gegen den Sieger der RL West, der nach der Quotientenregelung SC Verl hieße.

„Es kribbelt schon seit elf Wochen“

Gegen Ryan Malone in Liga Drei?

Mit Sportdirektor und Trainer Wolf sei er generell in gutem Kontakt und Austausch, und demnächst noch intensiver. Denn wie bei allen anderen Lok-Spielern läuft auch Zickerts Vertrag aus. Seit 2015 läuft der Innenverteidiger für die Probstheidaer auf, eine Weiterbeschäftigung über den Sommer hinaus würde er sich wünschen. „Ich bin sehr positiv gestimmt, dass ich nächstes Jahr für Lok spiele. Wir haben so ein gutes Verhältnis, wir werden uns zusammensetzen und Butter bei die Fische machen“, so Zickert, der dies keineswegs für selbstverständlich nimmt: „Ich bin in einem für Fußballer fortgeschrittenen Alter, es laufen alle Verträge aus und der Verein muss für beide Ligen planen. Es ist sehr schwierig, weil die Gewissheit fehlt. Doch ich habe großes Vertrauen in Herrn Wolf.“