Lok Leipzigs Robert Zickert: „Ich will torgefährlicher werden!“

Leipzig. Auch im Test gegen den Drittligisten Hallescher FC (17 Uhr, in Blankenburg) wird Robert Zickert die Kapitänsbinde des 1. FC Lok tragen. Es ist seine erste volle Saison als Lok-Kapitän. Im Interview spricht der 29-Jährige über Helene-Fischer-Songs in der Kabine, Hierarchien, seinen Führungsstil und erklärt, wo er sich selbst noch verbessern möchte.

Der 1. FC Lok Leipzig spielte am 26. Juni 2019 gegen Erzgebirge Aue. ©

Dass Aue und Viktoria – zumal mit Trainingsvorsprung – so früh in der Vorbereitung kamen, war vielleicht etwas unglücklich. Die anderen beiden Spiele haben wir uns keine Blöße gegeben, viele Tore geschossen und die Systeme eingeübt. Von daher bin ich ganz zufrieden.

Prinzipiell ist jedes Spiel wichtig. Es geht darum, nach mehr als vier Wochen Pause in den Spielrythmus und die Abläufe reinzukommen.

Haben Aykut Soyak, Stephané Mvibudulu, Leon Heynke, Milan Senic und Lukáš Kýček schon etwas eingebracht, beispielsweise neue Lieder in der Kabine?

Wir sind gute Freunde, sind etwa gleich alt, sprechen die gleiche Sprache.Viel hat er nicht gesagt, außer dass ich in seinen Augen sein bestermöglicher Erbe bin.

Das ist situationsabhängig: Mal muss man auf den Tisch hauen, mal muss man die Jungs ein bisschen streicheln. Zuckertbrot und Peitsche, sag ich mal. Das ist manchal gar nicht so einfach.

Der Verein hat das Projekt 2020 mit dem Aufstieg in die Dritte Liga ausgerufen, die Profibedingungen gelten vorerst nur noch ein Jahr. Gleichzeit hat Lok-Präsident Thomas Löwe angesichts der starken Liga gesagt, man könne den Aufstieg nicht planen. Spüren Sie größeren Druck oder ist es eine Saison wie jeder andere?

Wir brauchen einen guten Saisonstart und ein bisschen Glück, dann können wir oben mitspielen. Dazu ist die Mannschaft auf jeden Fall in der Lage. Aber dieses Ziel, unbedingt aufsteigen zu müssen, nehme ich jetzt nicht in den Mund. Wir haben mit Cottbus einen Konkurrenten dazu gewonnen, der einen größeren Etat hat und bessere Möglichkeiten in der Infrastruktur als wir. Auch mit Nordhausen und den Berliner Teams BAK und Viktoria ist zu rechnen. Ich werde keine Versprechungen machen.