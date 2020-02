Lok Leipzigs Spitzenspiel in Cottbus: Wolfgang Wolfs Wiedersehen mit Energie

Saison 2011/12, Abstiegskampf in der 2. Bundesliga: Die Kicker von Hansa Rostock gewinnen am 10. April 2012 im Stadion der Freundschaft 0:1, erst in der 90. Minute köpft Dominic Peitz den Siegtreffer im Ostduell gegen den FC Energie Cottbus, bei denen der aktuelle Lok-Verteidiger David Urban auf der Bank sitzt und Dimitar Rangelov, heute Energie-Kapitän, im Sturm aufläuft.