Lok Leipzigs Teamchef Björn Joppe vor dem Derby: „Es kann losgehen“

Leipzig.Traditionell geben sich im Vorfeld des brisanten Fußball-Stadtderbys die Trainer von Chemie und Lok beim SPORTBUZZER-Doppelinterview die Ehre. Normalerweise. Doch diesmal weilt Lok-Teamchef Björn Joppe vor diesem ganz und gar nicht normalem Spiel nicht in der Messestadt, sondern im niedersächsischen Barsinghausen zum Trainer-Lizenzlehrgang.

„Emotionen, Leidenschaft und Willen“

Trainiert wird dennoch an der Connewitzer Straße: Co-Trainer Ronny Surma und Sportdirektor Wolfgang Wolf vertreten den 40-Jährigen, der den Zeitpunkt seiner Weiterbildung als ärgerlich empfindet. „Aber die Jungs sind in guten Händen“, sagt Joppe voller Vertrauen. Natürlich hält er sich trotzdem auf dem Laufenden, was ohne ihn so getrieben wird. „Wir telefonieren täglich. Und wie ich höre, sind die Jungs fokussiert und heiß. Von unserer Seite kann es losgehen.“

DURCHKLICKEN: Das Leipziger Derby in Bildern 01.12.1984: Oberligaderby zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und der BSG Chemie Leipzig. Endstand 4:0. Im Bild: P. Schöne. © LVZ

Es ist Joppes zweites Derby nach dem Pokalspiel im Dezember 2018, das seine Elf in Leutzsch 1:0 gewann. Lok stand damals in der Regionalliga mit sieben Niederlagen lediglich vier Punkte vor einem Abstiegsplatz. Joppe war seit fast drei Monaten Amt und drauf und dran, die Wende einzuleiten. „Damals habe ich Druck gespürt, jetzt weniger. Ich glaube, wir sind in einer anderen Situation. Wir sind punktgleich mit dem Tabellenführer, spielen offensiven und frischen Fußball“, sagt Joppe, der die Favoritenrolle nicht als Nachteil sieht. „Man hat gesehen, dass die Köpfe wieder frei sind. Außerdem sind Derbys andere Spiele, es kommt auf Emotionen, Leidenschaft und Willen an. Wer davon mehr an den Tag legt, wird gewinnen.“

„Geiles Spiel, geile Stimmung“

Beim 0:0 von Chemie in Erfurt war Joppe im Stadion, es gibt Videoanalysen, doch der gebürtige Wuppertaler zweifelt am Sinn taktischer Überlegungen: „Es ist schwierig, weil es am Ende nie ganz aussagekräftig ist. Gegen uns geben die Teams immer 20 Prozent mehr, laufen 20 Prozent mehr, um Lok zu schlagen.“

Er zweifelt auch an der Entscheidung des NOFV und der Polizei, nur 250 Auswärtstickets zuzulassen. „Das ist für mich unverständlich. Es ist eines der größten Derbys in ganz Deutschland. Und natürlich ist in früherer Zeit immer was passiert, aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Es gibt doch viele Derbys mit einer solchen Brisanz“, sagt Joppe, der einen Appell an die Anhänger beider Seiten richtet. „Die Fans müssen sich ein bisschen zügeln. Ich weiß, es gibt große Rivalität und es ist politisch, aber solche Spiele sollen für alle ein Festtag sein.“ Wer im Stadion war, solle danach sagen: „Geiles Spiel, geile Stimmung – und dann noch Wochen davon begeistert reden können.“ Klar könne man sich verbal belöffeln, Banner aufhängen, das mache die unvergesslichen Spiele aus. „Doch es sind auch immer Kinder im Stadion, deswegen muss man sich als Fan zusammenreißen.“

