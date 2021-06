Lok Leipzigs Trainer Civa bremst Euphorie: "Nicht irgendwelche wahnsinnigen Dinger machen"

Leipzig. Biergeduscht herzte Almedin Civa seine Männer nach dem ersten Sachsenpokaltitel in der Geschichte des 1. FC Lokomotive Leipzig . Vor einem Jahr fand Wolfgang Wolfs Nachfolger einen Kader vor, der aus nur einem Akteur bestand, und formte in seiner ersten Regionalliga -Saison für die Blau-Gelben einen DFB-Pokal -Teilnehmer. Ein Gespräch über Titelparty, siegessichere Gefühle und die neue Saison.

Nö, ich hab alles genossen. Auf dem Platz, im Bus und auf der Bühne. Meine Frau war auch da, sie konnte im Auto auf der Hinfahrt nur den Ton des Livestreams hören. Wir saßen ganz, ganz lange in meinem Büro mit dem Vorstand und später irgendwann sind wir mit ein paar Leuten, nicht mit der Mannschaft , in den Joseph Pub. Wir haben getrunken und gelacht. Unter der Saison bin ich diszipliniert und Profi, aber wenn ich mich riesig freue, dann lebe ich das auch aus. Wenn ich der Meinung bin, ich singe, dann singe ich. Wenn ich der Meinung bin, ich muss weinen, dann weine ich. Diesen Pokal nimmt uns keiner.

Die Euphorie musst du mitnehmen, im Umfeld und in der Mannschaft . Wir müssen trotzdem weiter gucken, nicht irgendwelche wahnsinnigen Dinger aus der Euphorie heraus zu machen. Vieles können wir uns nicht leisten. Zum Glück ist der Vorstand derselben Meinung.

Mit dem Sachsenpokal in der Vitrine und dem Auftritt im DFB-Pokal vor Augen – die Vorfreude auf die neue Spielzeit muss groß sein.

Es war nicht nur das, sondern auch der Abgang. Da kriegst du Gänsehaut. Ich weiß, was das den Leuten bedeutet – diese Gier nach etwas Gutem, etwas Schönem. Alles lief friedlich ab, alles war sensationell – ein absolut perfekter Tag. Ich hab viel mitgemacht, das reiht sich ziemlich weit oben ein. Ich freue mich so für das Team. Die scheiß sieben Monate Pause haben sich gelohnt.

Was haben Sie gedacht, als Sie in der blau-gelben Connewitzer Straße empfangen wurden?

Ich war mir so sicher, weil ich die Jungs jeden Tag gesehen habe. Ende März, Anfang April hatten wir ein kleines Loch, da hat man gemerkt: Sie werden müde, sie haben kein Ziel.

Vor der Verlängerung hab ich den Jungs gesagt: Es ist egal, wir haben das besprochen, für unser Spiel ist es unwichtig, ob zwei oder drei hinten sind. Wir dürfen die Bälle nicht nach vorne kloppen und wir spielen unser Ding. Ich hab mir noch mal viele Szenen angesehen. Wir hatten so viele Hochkaräter in der Verlängerung trotz der Unterzahl. Man kann den Jungs nur ein Kompliment machen.

Ich hab zwei Mal rübergeguckt, hab in seinen Augen Spannung und Leere gesehen. Der macht ein Riesenspiel, nur zwei Fouls, aber leider Gottes waren es auch zwei gelbe Karten.

Ich hoffe nicht, wir haben gescherzt: Der Pokal ist so groß wie deine Tochter, wir stecken sie da rein. Er hat mich gefragt: Alme, bin ich jetzt beim DFB-Pokal gesperrt? Ich meinte: Na klar. Aber ich bin mir sicher, dass er spielen darf.

Wenn man so eine Geschichte schreiben würde, würde jeder sagen, der Autor oder der Regisseur ist schlecht. Alle Spieler hätten es verdient gehabt, aber mit Djamal hat es den Richtigen getroffen.

Ihre Spieler haben jetzt 14 Tage Urlaub – können sie den Knopf ebenfalls auf Pause drücken?

Ja, man sollte abschalten. Ich habe viel vorgearbeitet, wir haben 19 Spieler. Daheim in Berlin werde ich trotzdem ein bisschen was machen. Es geht nur um ein paar Details, ein bisschen Telefoniererei. An dem einen oder anderen Tag werde ich aber nicht rangehen.