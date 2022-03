Lok Leipzigs Trainer Civa über die Ukraine: „Kind ist Kind, Flüchtling ist Flüchtling“

„Es sind original dieselben Bilder wie ’92. Man sieht Frauen und Kinder auf der Flucht, man sieht Brüder, die geblieben sind“, sagt Civa, bei dem schmerzhafte Erinnerungen an den Bosnienkrieg wach werden. Der ehemalige Fußball-Profi lebte zu dem Zeitpunkt längst in Berlin, kickte für Drittligisten Tennis Borussia, mit dem er ein Jahr später den Aufstieg schaffte. Auch seine Familie hatte damals den Geflüchteten geholfen, hatte so viele Menschen aufgenommen wie irgend möglich. Der 49-Jährige beschreibt: „Ich lag in meinem Zimmer, hab am nächsten Tag gegen Union Berlin gespielt – das Spiel Erster gegen Zweiten. Wir haben in einer Drei-Zimmer-Wohnung mit 18 Leuten gewohnt, ein Kind hat die ganze Nacht durchgeweint. Da sagt man nicht, dass er ruhig sein muss, weil man am nächsten Tag ein Spiel hat. Nein, da fragt man sich bloß, aus was für einem Elend dieser Junge kommen muss. Man freut sich nur, dass man irgendwie helfen kann.“