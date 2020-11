Atlético Madrid und Lok Moskau trennen sich in Bayern-Gruppe remis - Kurioses Gelb für Luis Suarez

Gute Nachrichten für den FC Bayern! Schon vor dem Champions-League-Spiel der Münchner am Dienstagabend bei RB Salzburg steht fest, dass der deutsche Rekordmeister auch nach dem dritten Spieltag von der Spitze der Gruppe A grüßen wird. Der Grund: Verfolger Atlético Madrid musste sich bei Lok Moskau mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Jose Maria Gimenez hatte die Spanier zwar früh in Führung gebracht (8.), doch Lok glich noch vor Pause durch einen verwandelten Handelfmeter von Anton Miranchuk aus (25.).

Lok hat nach dem 2:2 zum Auftakt in Salzburg und der 1:2-Niederlage gegen die Bayern nun zwei Punkte auf dem Konto. Madrid, das 0:4 in München verlor und gegen die Österreicher 3:2 gewann, weist vier Zähler auf. Am nächsten Spieltag in rund drei Wochen stehen sich Atlético und Moskau im Rückspiel gegenüber.