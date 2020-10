Lok-Trainer Civa über Zianes sinnlosen Platzverweis: „Da bekommt man Kopfschmerzen"

Leipzig. Fußball-Regionalligist 1. FC Lok Leipzig blickt dem Mittwoch-Heimspiel in der Regionalliga Nordost gegen den ZFC Meuselwitz optimistisch entgegen. Aus der knappen 2:3-Niederlage am Sonntag beim SV Lichtenberg 47 nimmt Trainer Almedin Civa eine Menge mit. „Wir haben in Unterzahl eine Stunde lang gespielt, als wenn wir zu elft gespielt hätten. Das ist für mich eine unheimliche Qualität“, so Civa. „Leider Gottes kriegen wir dann zwei schnelle Tore, die du trotz der Unterzahl so nicht kriegen musst.“

Nominierung für "Volltreffer der Woche"

Gegen die seit Wochen kriselnden Ostthüringer soll es besser laufen. Civa: „Wir sollten den Anspruch haben, Meuselwitz im Heimspiel zu schlagen.“ Der Trainer muss und will im zwölften Punktspiel der Saison vor allem auf die Jungen setzen. „Es könnte sein, dass zwei Spieler aus dem Jahrgang 1999 in der Innenverteidigung stehen.“ Dazu gehört auch Luca Sirch, der Ende September zu den Leipzigern gekommen ist. In seiner neuen Heimat fühlt sich der erst 21-Jährige pudelwohl. An die Professionalität innerhalb des Vereins muss sich Sirch allerdings erst noch gewöhnen. In seiner Heimat beim Regionalligisten FC Memmingen sei es nicht so professionell zugegangen. „Das fängt beim Wäsche waschen an und auch mit den Fans ist es komplett anders. Für mich ist es schön, genau das wollte ich schon immer“, schwärmt der Innenverteidiger.

DURCHKLICKEN: Bilder vom Duell Lok vs. ZFC im Februar 2020 1. FC Lok Leipzig – ZFC Meuselwitz, Fußball Regionalliga. ©

Was dem bayrischen Schwaben zusätzlichen Halt in Leipzig gegeben hat, ist sein erster Treffer im dritten Spiel für Lok Leipzig. Gegen Lichtenberg traf Sirch sehenswert zum zwischenzeitlichen 1:1 – und wurde prompt für den „Volltreffer der Woche“ des MDR nominiert. Dennoch hätte er sich eher den Sieg für seine Mannschaft gewünscht, die ab der 27. Minute in Unterzahl spielte. „Man freut sich natürlich über das Tor, aber ich hätte mich noch mehr gefreut, wenn wir auch das Spiel gewonnen hätten“, so der Neuzugang.

Neben den erfreulichen Nachrichten, wie dem Premierentreffer von Sirch, muss sich Lok-Trainer Civa allerdings auch mit einem bereits bekannten Problem in dieser Spielzeit beschäftigen. Mittelstürmer Djamal Ziane musste am Sonntag nach nur 27 Minuten den Platz verlassen. Sein ungestümes Einsteigen an der Seitenlinie in der gegnerischen Hälfte ärgerte vor allem seinen Coach: „Djamals Rote Karte ist das, was mich am meisten am Spiel gegen Lichtenberg stört. Das war absolut unsinnig. Da bekommt man einfach Kopfschmerzen in dieser Situation.“

Zuschauerentscheidung am Spieltag

Wer für den gesperrten Ziane in die Mannschaft rückt, steht noch nicht fest. Civa hat eine Vorstellung, wie er die Position im Sturm besetzen kann. „Man kann Denis (Jäkel, Anm. d. Red.) in die Spitze stellen.“ Maik Salewski soll dafür auf die Außenbahn rücken und Edvardas Lucenka nimmt die Position des Rechtsverteidigers ein. „Oder man lässt es so. Denis hat gegen Lichtenberg mit dem Gegner gemacht, was er wollte. Wir müssen gucken, wie es am Ende gegen Meuselwitz aussieht“, so Civa.