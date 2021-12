Lokalmatador Axel Jungk hofft auf starke Fahrten im Kohlgrund

Altenberg/Dresden. Wenn Axel Jungk auf seiner Heimbahn in Altenberg mit seinem Skeletonschlitten durch den Eiskanal zischt, dann peitscht ihn eigentlich auf der Tribüne ein in Orange gekleideter Fanblock an. Doch an diesem Freitag wird beim Weltcup im Kohlgrund die Unterstützung von seinen Anhängern und überhaupt von Zuschauern fehlen.

„Die tolle Stimmung fehlt nicht nur mir, sondern uns allen. Selbst von den nationalen und internationalen Konkurrenten habe ich immer viel Positives über die Anfeuerung durch den Fanclub bekommen. Doch damit müssen wir jetzt alle leben. Es ist nicht zu ändern“, meint der Vizeweltmeister von 2020, der nach einem verkorksten Seuchenwinter sehr gut in die Olympia-Saison gestartet ist.

Nachdem der 30-Jährige die interne Selektion auf der Olympiabahn in China gewonnen hatte, erreichte er zuletzt bei den ersten beiden Weltcups in Innsbruck-Igls die Plätze vier und fünf. Mit einer weiteren Top-Acht-Platzierung könnte der Wahl-Dresdner in Altenberg die Olympia-Qualifikation perfekt machen. Doch das ist nicht sein Anspruch: „Ich will in Peking eine Medaille gewinnen, da darf die Olympia-Quali keine Herausforderung darstellen“, verdeutlicht er. Anzeige

Planung auf Olympia ausgerichtet

Mit den Rennen in Igls sei er weder zufrieden noch unzufrieden gewesen. Es sei cool, mit Weltmeister Christopher Grotheer einen im Team zu haben, der ganz vorn mitfährt. „Es zeigt zum einen, dass wir im Gegensatz zu Vorjahren jetzt materialmäßig gut aufgestellt sind, zum anderen stachelt mich seine Leistung natürlich auch an“, gibt Jungk zu. „Ich möchte mich vor allem am Start weiterentwickeln und mich an Christopher ranhängen, ihm das Leben so schwer wie möglich machen, aufs Podest fahren und mich nicht mit Platz vier zufriedengeben“, so die Ansage des gebürtigen Zschopauers.

Vor einigen Jahren gehörte Jungk zu den besten Startern, musste aber zuletzt immer wieder die Belastung wegen Achillessehnenproblemen reduzieren. Er sei jedoch jetzt beschwerdefreier und auf einem guten Weg, seine Planung im athletischen Bereich sei jedoch schon auf Olympia ausgerichtet. Dennoch hofft er natürlich auf einen guten Wettkampf in Altenberg. „Seit ich im Weltcup-Team bin, ist mir noch nie ein zufriedenstellendes Rennen auf der Bahn gelungen, selbst beim WM-Silber nicht“, meint er selbstkritisch. Er sagt aber: „Das Training lief ganz gut. Ich muss es schaffen, zweimal konstant zu fahren und das Maximale am Start herauszuholen, dann kann ich Christopher, der wirklich in einer sehr guten Form ist, ärgern.“