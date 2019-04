Lokalmatadoren siegen beim neuseen TrailRUN über die Mitteldistanz

Leipzig. Nachdem am Samstag die Mountainbiker das Gelände am Schladitzer See in Besitz genommen hatten, waren am Sonntag die Läufer dran. Bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein standen beim neuseen TrailRUN drei unterschiedliche Distanzen zur Wahl. Gelaufen werden konnten 8, 16 und 24 Kilometer. Mehr als 200 Männer und Frauen stellten sich der Herausforderung im Gelände.