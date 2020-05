Lokomotive Leipzig geht in die letzte Spendenwoche: Jeder Cent wird gebraucht

Unter anderem wird Maskottchen Lokki zu sehen sein, wie es in der LVZ-Ticketgalerie eine Karte für die Partie erwirbt. Insgesamt wurden bis Sonntag 158 000 solcher Spendentickets verkauft, bedeutet ganze 158 000 Euro. Diese sollen zwar nicht in den Stadionumbau fließen, eine Verwendung für die Moneten werden die Probstheidaer jedoch sicherlich finden.

Nicky Adler wünscht sich norwegisches Modell

„Das ist die fairste Lösung, zu mal es in allen anderen Ligen auch so gehandhabt wurde“, reiht sich Nicky Adler in den Tenor seines Arbeitgebers ein. Loks Co-Trainer hält dagegen nichts von einem Final Four Turnier, welches der Nordostdeutsche Fußballverband den vier Erstplatzierten vorschlug: „Wenn das entschieden werden würde, würde ich den Glauben am Fußball verlieren. Es wären über zwei Monate ins Land gegangen, die Spiele wären pures Glück.“