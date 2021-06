Lokomotive Leipzig stellt sich professioneller auf: Investor Wernze übernimmt 35 Prozent der Spielbetriebs-GmbH

Für Zukunftsinvestitionen

Lok Leipzig, immer das Image des Traditionsklub pflegend, geht damit einen Weg mit prominenten Vorbildern. In der vergangenen Bundesliga-Saison spielten vierzehn Teams in der höchsten Spielklasse Deutschlands, die Anteile ihrer ausgegliederten Spielbetriebsabteilung an verschiedene Anteilseigner verkauft hatten. Nur Union Berlin, Borussia Gladbach, SC Freiburg und Absteiger Werder Bremen besitzen keine Anteilseigner - ohne scheint es immer schwieriger, im Fußballkarussel zu bestehen. Regionalliga Nordost-Meister Viktoria Berlin ist in der kompletten Hand des Hamburger Entertainment-Mogul Tomislav Karajica.