Showdown in Moskau! Die Partie Lokomotive Moskau gegen Bayer Leverkusen am Dienstag (18.55 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) ist ein ,,Endspiel" um Rang drei in Gruppe D. Mindestens. Ob es für den Sieger am Ende für mehr reicht, muss das Parallelspiel Juventus Turin gegen Atlético Madrid zeigen. Sicher ist nur: Wer gewinnt, darf in der Europa League weitermachen.

Für Leverkusen ist die Ausgangslage so klar wie russischer Wodka: Nur ein Sieg lässt eine Chance auf das Überwintern in der Europa League, verliert Atlético in Turin, wäre am 11. Dezember gegen Juventus eventuell sogar noch Platz zwei drin. Rechenspiele, für die die Bayer-Profis vor dem ,,Endspiel in Moskau" ein Auge haben. ,,Wir wissen, dass wir etwas holen müssen", sagt Bayer-Torhüter Lukas Hradecky, ,,wenn wir verlieren, sind wir definitiv raus." Für Peter Bosz wäre es das zweite Champions-League-Vorrunden-Aus nach 2017, damals mit Borussia Dortmund.

Das sind die Brasilianer bei Bayer 04 Leverkusen von Tita bis Paulinho Paulinho (seit Sommer 2018): Der 18-Jährige Brasilianer spielt seit Beginn der Bundesligasaison 18/19 bei Bayer Leverkusen. Für 18,5 Millionen Euro haben sie den Stürmer von seinem ersten Verein Vasco da Gama Rio de Janeiro geholt. Dort absolvierte er bereits 18 Spiele in der Campeonato Brasileiro Série A und schoss drei Tore. ©

Anzeige

Mit dem 1:1 gegen den SC Freiburg in der Bundesliga ist Bosz zufrieden. ,,Wir müssen den Kopf oben behalten", ermuntert der Niederländer seine Spieler, ,,wenn wir so weiter spielen, werden die Bälle auch reingehen." Das müssen sie auch in Moskau, wo Bayer in jeder Hinsicht ein frostiger Empfang erwartet - auch wegen der winterlichen Temperaturen in der russischen Hauptstadt. Minus 5 Grad werden am Dienstag im Lokomotiv-Stadion erwartet. Der Gegner aus der russischen Premier Liga ist nicht in Topform. Lok gewann nur eines der letzten fünf Pflichtspiele, 3:2 am Freitag gegen den Abstiegskandidaten Tambow. ,,Wir müssen gegen Leverkusen viel besser spielen", mahnt der polnische Mittelfeldspieler Grzegorz Krychowiak. Leverkusens Abwehrchef Jonathan Tah sieht in den winterlichen Wetterbedingungen jedenfalls keinen Vorteil für die Moskowiter: ,,Wir dürfen uns nicht zu sehr mit den kalten Temperaturen hier beschäftigen. Es sind natürlich andere Bedingungen als bei uns, aber der Gegner hat dieselben Bedingungen."

50 ehemalige Spieler von Bayer Leverkusen - und was aus ihnen wurde Dimitar Berbatow, Bernd Schneider, Michael Ballack: Sie alle haben jahrlang ihre Schuhe für Bayer 04 geschnürt. Doch was wurde aus diesen und weiteren ehemaligen Spielern der Werkself? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis von Bayer Leverkusen - und was sie heute machen. ©

Wie sehe ich das Spiel Lokomotive Moskau gegen Bayer Leverkusen live im Stream und im TV?

Der Streamingdienst DAZN zeigt das Spiel Lokomotive Moskau gegen Bayer Leverkusen am Dienstag ab 18.55 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Uli Hebel. Experte: Ralph Gunesch. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet monatlich 11,99 Euro. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Lokomotive Moskau gegen Bayer Leverkusen am Dienstag auch, aber nur in seiner Konferenzschaltung (Optionskanal: Sky Sport 1). Konferenzredakteur ist Martin Groß.

Wird Lokomotive Moskau gegen Bayer Leverkusen live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky und DAZN teilen sich seit 2018 die Exklusivrechte. Seither gibt es keine Champions-League-Liveübertragungen mehr im Free-TV. NITRO zeigt am Donnerstag im Rahmen seiner Europa-League-Übertragung längere Zusammenfassungen der deutschen Champions-League-Spiele.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Live-Stream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja! DAZN-Neukunden können das Spiel Lokomotive Moskau gegen Bayer Leverkusen in der Tat kostenfrei sehen. Neukunden erhalten einen Freimonat. Wer diese Bindung nicht eingehen will, dem bietet das Internet natürlich Alternativen, um nicht für den Livestream für das CL-Spiel Lokomotive Moskau gegen Bayer Leverkusen bezahlen zu müssen. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Dienstag einen Live-Ticker zum Spiel Lokomotive Moskau gegen Bayer Leverkusen an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 18.40 Uhr.