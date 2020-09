3:0-Sieg im London-Derby: Arsenal startet perfekt bei Aufsteiger FC Fulham - Mesut Özil nicht im Kader

Der FC Arsenal startet mit einem 3:0-Sieg im London-Derby gegen den FC Fulham in die neue Premier-Leauge-Spielzeit. Die Gunners erwischten im Craven Cottage durch den frühen Treffer von Alexandre Lacazette (9.) einen perfekten Start. Und auch die nächsten Offensivaktionen gehörten den Gästen. Neuzugang Willian setzte einen Freistoß aus kurzer Distanz an den linken Pfosten (27.) und Pierre-Emerick Aubameyang (37.) verpassten in Durchgang eins den zweiten Treffer. Der Start in die zweite Hälfte verlief für die Gunners optimal. Nur fünf Minuten waren nach Wiederanpfiff gespielt, als Neuzugang Gabriel einen Eckball von William per Kopf verwertete.