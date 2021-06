London erhöht Zuschauer-Kontingent: EM-Halbfinale und Endspiel vor 60.000 Fans

Bei den Halbfinals und dem Endspiel der Europameisterschaft im Londoner Wembley-Stadion dürfen jeweils mehr als 60.000 Fans in die Arena. Darauf einigten sich die britische Regierung und die Europäische Fußball-Union UEFA am Dienstag. Das Wembley-Stadion in London soll zu 75 Prozent ausgelastet werden können, hieß es in einer Mitteilung des Sportministeriums in London. Bislang war die Zahl der Zuschauer auf rund 40.000 begrenzt worden.

