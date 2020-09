Geburtstagskind und Doppelpacker Lorenzo Paldino ist euer Held der Woche

Der Wahlsieg ist das i-Tüpfelchen auf eine Woche, die sich Paldino vermutlich nicht besser hätte ausmalen können. Am Tag nach seinem 20. Geburtstag erzielte er beim zweiten Sieg binnen vier Tagen beide Tore mit dem Kopf.

"Es hat wirklich alles gepasst"

Bei einem Verein, der zuvor drei Siege aus drei Spielen ohne Gegentor eingefahren hat und bei dem mit Kurt Becker der frühere Trainer von Vater Paolo Paldini Sportlicher Leiter ist. "Es hat wirklich alles gepasst", sagt der Flügelflitzer der Germanen.

Es war sein zweiter Einsatz in der Startelf, an die er sich gewissermaßen rangerobbt hatte. 24 Minuten waren es beim 1:1 zum Auftakt gegen die FT Braunschweig, 45 beim 0:2 gegen die SVG Göttingen und jeweils 90 Minuten bei den Erfolgen gegen Lupo-Martini Wolfsburg (2:0) und in Ramlingen. "Ich denke, das kann jetzt erst mal so bleiben", sagt Paldino verschmitzt.

"Weiß, dass er sich mehr über den Sieg freut"

In der 42. Minute sprintete Paldino in Ramlingen nach einem Freistoß von Marko Ilic vom zweiten auf den ersten Pfosten und "musste nur noch den Kopf hinhalten". Das galt auch für sein zweites Tor nach einem Freistoß aus dem Halbfeld (60.).

"Ich freue mich für ihn, dass er beide Treffer erzielt hat, weiß aber auch, dass er sich mehr über den Sieg freut, als seine Tore", sagt sein Trainer Paul Nieber. "Lorenzo ist ein absoluter Teamplayer und gibt immer alles für die Mannschaft."

Die am Freitag noch ausgefallene Geburtstagsfeier holte der Sportmanagement-Student nach dem Spiel in Hamburg nach. "Wir waren etwas essen und danach noch in paar Bars, das wars", erzählt Paldino. Und wann war er wieder zu Hause in Godshorn? "Um 6 oder 7 Uhr?".