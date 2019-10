Bericht: Loris Karius soll Besiktas verlassen - vorzeitige Rückkehr zum FC Liverpool im Gespräch

Besiktas Istanbul kann insgesamt auf 15 türkische Meistertitel zurückblicken, zuletzte eroberte sich der Klub 2017 den Platz an der Sonne. Aktuell läuft es für das Team aus der Hauptstadt allerdings alles andere als gut. Nach je drei Siegen, Unentschieden und Niederlagen rangiert Besiktas nur auf Platz acht der Tabelle der Süper Lig. Zudem hagelte es in der Europa League drei Pleiten in drei Spielen (gegen Wolverhampton, Bratislava und Braga).

Aufgrund dieser Negativserie plant Ahmet Nur Cebi, seines Zeichens Präsident von Besiktas Istanbul, einen radikalen Umbruch. Nach Angaben der türkischen Zeitung Takvim gehört der deutsche Keeper Loris Karius zu den Spielern, die der Klub-Chef unbedingt loswerden möchte. Sein Plan: Er sucht wohl mit dem FC Liverpool das Gespräch, damit Karius bereits im kommenden Winter zu den Reds zurückkehren kann.

Diesen potenziellen Karius-Nachfolger soll Besiktas im Visier haben

Nach neun Gegentoren in acht Ligaspielen steht der 26-Jährige erheblich unter Druck - und der Verein scheint den Glauben daran verloren zu haben, dass Karius in Zukunft noch der richtige Rückhalt sein kann. Ursprünglich hat der Vertrag des ehemaligen Mainzers noch bis zum Ende dieser Saison Bestand, ehe der Torwart nach Liverpool zurückkehren soll. Doch auch im Team von Jürgen Klopp wären die Aussichten nicht rosig aus, an Alisson Becker gibt es ohnehin kein Vorbeikommen.

Laut der türkischen Quelle schaut sich Besiktas bereits nach einem Ersatz für Karius um. Ganz oben auf der Liste soll der Spanier Fabri stehen, der den Verein erst im Vorjahr in Richtung FC Fulham in die Premier League verlassen hatte. Aktuell ist der 31-Jährige an RCD Mallorca ausgeliehen.

Sollte es in Liverpool für ihn nicht klappen, wäre auch eine baldige Rückkehr in die Bundesliga nicht ausgeschlossen. Auf seine Zukunftsaussichten angesprochen, erklärte Karius Anfang Oktober im Guardian-Interview: "Zurück nach Liverpool oder irgendwo anders in England oder Deutschland. Man weiß nie."

