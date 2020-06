Loris Karius vor Comeback beim FC Liverpool: "Ich muss nicht wechseln" - Bundesliga trotzdem "reizvoll"

Das Abenteuer von Loris Karius beim türkischen Top-Klub Besiktas Istanbul ist nach einem Gehaltsstreit beendet. Der deutsche Torwart kehrt nach knapp anderthalbjähriger Leihe zu seinem Stammklub FC Liverpool zurück, wo der Ex-Mainzer noch bis 2022 unter Vertrag steht. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass Hertha BSC an einem Transfer des 26-Jährigen interessiert sein soll. Karius selbst hat in einem Interview mit dem Portal transfermarkt.de nun allerdings bekräftigt, die Reds nicht unbedingt verlassen zu wollen: "Ich bin beim momentan besten Verein der Welt, spiele um Titel mit, habe jeden Tag im Training das höchste Niveau um mich herum", sagte Karius. "Ich bin mir vollkommen im Klaren darüber, dass ich mich in einer guten Situation befinde, in Liverpool zu sein. Dort habe ich super Voraussetzungen."

In Liverpool wird es für Karius, der durch seine zwei gravierenden Fehler im Champions-League-Finale 2018 mit dem FC Liverpool gegen Real Madrid traurige Berühmtheit erlangte, wohl kein Vorbeikommen an Stammkeeper Alisson Becker geben. Der Brasilianer war in der vergangenen Saison als Karius-Nachfolger für 62,5 Millionen Euro vom AS Rom verpflichtet worden. Den Verein wechseln würde Karius nur unter bestimmten Voraussetzungen. "Natürlich muss ich spielen, wenn ich tatsächlich den Verein wechseln sollte. Es macht keinen Sinn zu sagen: Ich verlasse Liverpool für einen schlechteren Verein, und dort bin ich dann auch nur die Nummer zwei", so der Deutsche deutlich. "Aber ich befinde mich überhaupt nicht in einer Drucksituation, muss nicht wechseln."

Liverpool-Torwart Loris Karius: "Gefühlt die Hälfte der Premier League" wollte mich verpflichten

So wolle Karius, der sich vor dem bisherigen Alisson-Ersatz Adrian als Nummer zwei im Team von Jürgen Klopp sieht, nun beim FC Liverpool "im Training Gas geben". Zudem wisse er, dass man "als zweiter Torwart in England seine Einsätze bekommt". Sollte der Keeper in Liverpool doch unzufrieden werden, müsse Karius bei einem Wechsel "in allererster Linie" der Verein reizen. "Grundsätzlich ist Deutschland für mich reizvoll. Das ist mein Heimatland und ich war lange nicht dort. Auch England ist super. Zu Italien und Spanien kann ich nicht viel sagen, da fehlen mir die Erfahrungen. Aber ich muss jetzt nicht direkt das nächste Abenteuer suchen."

Ausgebildet wurde der gebürtige Biberacher in der Jugend des VfB Stuttgart und Manchester City, ehe er im Januar 2012 ablösefrei zum 1. FSV Mainz 05 wechselte. Bei den Rheinhessen etablierte Karius sich als Stammtorwart und absolvierte insgesamt 96 Spiele - 2016 wurde er vom FC Liverpool gekauft. "Gefühlt die Hälfte der Premier League" sei nach Karius' Angaben hinter ihm her gewesen. Zunächst war der Neuzugang aus Mainz nur die Nummer zwei hinter Simon Mignolet, später verdrängte er den Belgier aber aus dem Kasten. Nach seinem Patzer im Champions-League-Finale wurde er 2018 an Besiktas Istanbul ausgeliehen, Probleme mit der Bezahlung sorgten schließlich für die schnelle Liverpool-Rückkehr.

Karius: Werde nach Patzer im Champions-League-Finale zu kritisch beurteilt