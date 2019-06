Bericht: AS Rom bereitet Angebot für Loris Karius vor

Bekommt Loris Karius bald einen neuen Arbeitgeber? Der deutsche Torhüter, der beim FC Liverpool unter Vertrag steht und seit der Vorsaison an Besiktas ausgeliehen ist, soll bei der AS Rom auf dem Wunschzettel stehen. Wie Fotomac berichtet, soll der Klub aus Istanbul dem Keeper nach durchwachsener Saison keine Steine in den Weg legen wollen. Die Roma wiederum suche nach einem neuen Torwart, da der neue Trainer Paulo Fonseca nicht vom bisherigen Stammkeeper Robin Olsen überzeugt sei.

Obwohl Karius in seiner ersten Saison in der Süper Lig in 30 Partien nicht unbedingt überzeugte - er spielte lediglich sechs Mal zu Null und leistete sich ein paar Patzer -, steht er offenbar bei vielen Klubs immer noch hoch im Kurs. Vor kurzem war berichtet worden, dass sich auch Werder Bremen mit dem ehemaligen Keeper von Mainz 05 befasse.

Verkompliziert wird ein mögicher Transfer Karius' in diesem Sommer allerdings durch dessen Vertragssituation. Der Torhüter ist aktuell bis 2020 an Besiktas ausgeliehen, während sein Vertrag bei den Reds noch bis 2021 läuft.

Zudem beinhaltet das Leihgeschäft mit dem Istanbuler Klub eine Kaufoption. Sollte ein Verein also Interesse an einer Verpflichtung von Karius in diesem Sommer haben, müsste wohl auch Liverpool überzeugt werden. Dort stand Karius zuletzt im Jahr 2018 im Kasten und sorgte mit seinen spielentscheidenden Patzern im Champions-League-Finale für Aufsehen.

