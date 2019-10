Besiktas-Keeper Loris Karius schließt Rückkehr in die Bundesliga nicht aus

Loris Karius ist noch bis zum Ende der laufenden Saison vom FC Liverpool an Besiktas Istanbul ausgeliehen. In der vergangenen Saison landete der Torhüter mit seinem Team auf Platz drei in der Süper Lig, im zweiten Leihjahr steht der Traditionsklub nur auf Abstiegsplatz 16. Dass Besiktas die Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro für den Ex-Mainzer am Saisonende zieht, gilt als eher unwahrscheinlich. Dem Guardian sagte Karius zu seiner Zukunft: „Ich bin bis Saisonende ausgeliehen und dann werde ich sehen. Zurück nach Liverpool oder irgendwo anders in England oder Deutschland. Man weiß nie.“ Für den 26-Jährigen scheint also auch eine Rückkehr in die Bundesliga nicht ausgeschlossen.