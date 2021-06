Loris Karius greift Union Berlin an: Zweikampf um Torwart-Position "nicht unbedingt fair"

Torwart Loris Karius hat den Umgang des Bundesligisten Union Berlin mit ihm als nicht fair bezeichnet. "Natürlich wurde mir beim Wechsel gesagt, dass ich spiele, sonst wäre ich ja auch nicht gekommen", sagte der 28-Jährige am Freitag der Bild, "aber wenn man alles betrachtet, war der Umgang sicherlich nicht unbedingt fair. Allein schon aufgrund dessen, was mir vorab aufgezeigt worden war." Karius war vom FC Liverpool in der letzten Saison ausgeliehen, konnte sich aber gegen Andreas Luthe nicht durchsetzen und bestritt für Union nur vier Ligaspiele.

Anzeige