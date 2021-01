Nach Bundesliga-Debüt für Union Berlin: Loris Karius meldet Ansprüche auf weitere Einsätze an

Beim 1:1 am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach war Karius rund 20 Minuten in die Partie gekommen, da Luthe nach einem unschönen Zusammenprall mit Robin Knoche und Marcus Thuram nicht weitermachen konnte. "Es geht ihm gut, aber es wird noch genauer abgeklärt. Ihm war schwindelig, da liegt es in unseren Verantwortung, einen Wechsel vorzunehmen", sagte Union-Trainer Urs Fischer über seinen verletzten Stammkeeper. Karius blieb in der noch verbliebenen Spielzeit ohne Gegentor.