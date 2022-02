Zweiter Super-Bowl-Titel für die Rams perfekt - Alle NFL-Meister im Überblick

Super-Bowl-Gewinner von damals bis heute - alle NFL-Meister im Überblick

Den Bengals hatte vor dieser Saison so gut wie niemand den Einzug in die Play-offs, geschweige denn ins Endspiel um die Meisterschaft zugetraut. Noch vor zwei Jahren war das Team die schlechteste Mannschaft der Liga und hatte deswegen das Recht auf den besten Spieler beim sogenannten Draft – und entschied sich für Joe Burrow, der am Sonntag im Quarterback-Duell auf Rams-Star Matthew Stafford traf. Zweimal standen die Bengals zuvor im Super Bowl (1982 und 1989 jeweils gegen die San Francisco 49ers). Ein Titelgewinn gelang ihnen noch nie, auch nicht im dritten Anlauf. Doch welche Teams konnten sich bereits als NFL-Champions in die Geschichtsbücher eintragen? Der SPORTBUZZER wagt einen Blick in die Historie und stellt in der Bildergalerie die Super-Bowl-Gewinner der Vergangenheit vor.