Lösbarer Auftakt für Zverev bei US Open - Kerber gegen Mladenovic

Der Deutsche Alexander Zverev hat für die am Montag beginnenden US Open eine lösbare Auftaktaufgabe zugeteilt bekommen. Der Weltranglisten-Sechste bekommt es in New York zunächst mit dem Weltranglisten-40. Radu Albot aus der Republik Moldau zu tun. Das ergab die Auslosung in New York am Donnerstag.