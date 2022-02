Lost in Peking: Wie SPORTBUZZER-Redakteur Stephan Henke in Banquan gestrandet ist 

Fünf mal fünf Meter groß ist die Kurzzeitbleibe. Eine Leichtbauhalle, drei kleine Elektroheizöfen stehen darin, zwei weiße Plastiktische, acht weiß-hellblaue Stühle auf hellgrauer Auslegware, in einem Eck hat sich etwas Müll gesammelt – Sehnsuchtsorte sehen anders aus. Draußen hat es minus neun Grad, eine milde Nacht, ist man nach den vergangenen Nächten versucht zu sagen.

Anruf im Hotel, wir haben Glück, ein nicht im Plan verzeichneter Bus soll in zwei Stunden kommen, ein Taxi braucht genauso lange, sagt uns der hilfsbereite Mitarbeiter an der Hotelrezeption. Erleichterung. Tatsächlich kommt der Bus auch, wirft drei Österreicher raus, die ihren Flughafenshuttle verpassen und zwei Stunden warten müssen. Da gilt auch für sie: gestrandet in Banquan.