Lostöpfe fix: Auf diese Teams können Bayern, BVB und Co. im Achtelfinale der Champions League treffen

Auf diese Kugeln schaut ganz Fußball-Europa: Am Montag (12 Uhr) werden in Nyon die Achtelfinal-Partien dieser Champions-League-Saison ausgelost. Erstmals seit der Saison 2014/15 befinden sich vier deutsche Teams in den beiden Lostöpfen. Der FC Bayern München und Borussia Dortmund haben sich als Sieger ihrer Vorrunden-Gruppen qualifiziert und landen damit in Lostopf 1, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach werden als Gruppenzweite in Lostopf 2 auftauchen. Doch egal ob Erster oder Zweiter: Im Achtelfinale könnte ausnahmslos jedes Team einen Hammer-Gegner erwischen.

So zum Beispiel auch der FC Bayern, der sich in seiner Gruppe A schon fast mühelos gegen Atlético Madrid, RB Salzburg und Lokomotive Moskau durchgesetzt hat: Obwohl die Auslosung so konzipiert ist, dass die stärkeren Gruppenersten (wie auch der BVB) auf die etwas schwächeren Gruppenzweiten treffen, kann bei möglichen Gegnern wie dem FC Barcelona (Zweiter in der Gruppe G hinter Juventus Turin) und Europa-League-Sieger FC Sevilla (Zweiter in Gruppe E hinter dem FC Chelsea) nicht von schwachen Kontrahenten gesprochen werden.

Hammer-Gegner für die Gruppenzweiten um Gladbach und Leipzig garantiert

Doch Achtung: Bei der Auslosung gibt es einige Einschränkungen. So dürfen Mannschaften, die bereits in der Gruppenphase gegeneinander gespielt haben, im Achtelfinale ebenso wenig aufeinander treffen wie zwei Teams einer Nation. Bedeutet: Kein deutsches Clasico zwischen FCB und BVB, sowie beispielsweise für Borussia Mönchengladbach kein erneutes Wiedersehen mit den Königlichen von Real Madrid in der Runde der besten 16 Teams Europas. Für die deutschen Gruppenzweiten allerdings kein Trost: Mit unter anderem dem FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp sowie Juventus um Superstar Cristiano Ronaldo befinden sich ausschließlich Hochkaräter in Lostopf 1. Überzeugt euch selbst! Hier die Lostöpfe im Überblick:

Lostopf 1: FC Bayern München, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, Juventus Turin, Paris Saint-Germain.

Lostopf 2: RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Atlético Madrid, FC Porto, Atalanta Bergamo, FC Sevilla, Lazio Rom, FC Barcelona.