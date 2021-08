Alle Lostöpfe fix: Champions-League-Auslosung mit dem FC Bayern, RB Leipzig, BVB und Wolfsburg

Die letzten Playoff-Spiele sind beendet und somit stehen alle 32 teilnehmenden Mannschaften für die kommende Champions-League -Saison fest. Über die Platzierung in der vergangenen Bundesliga-Saison qualifizierten sich Meister FC Bayern, Vizemeister RB Leipzig, Pokalsieger Borussia Dortmund und erstmals seit über fünf Jahren auch wieder der VfL Wolfsburg für die Königsklasse. Am Donnerstag um 18 Uhr werden in Istanbul die Gruppen ausgelost. Branislav Ivanovic und Michael Essien werden bei der Ziehung (18 Uhr/DAZN/ZDF-Livestream/Sky Sport News) assistieren.

Zu einem deutschen Duell kann es in der Gruppenphase und im Achtelfinale noch nicht kommen. Dies lassen die Statuten der UEFA erst ab dem Viertelfinale zu. Für die vier Lostöpfe ergeben sich unterschiedliche Konstellationen. In Topf 1 befinden sich der Champions-League-Sieger FC Chelsea und der Europa-League-Sieger FC Villarreal, zudem die Meister der sechs besten europäischen Ligen. In den Töpfen zwei bis vier entscheidet der Klubkoeffizient über die jeweilige Platzierung. Welche Teams letztendlich in welchem Lostopf liegen? Ein Überblick: