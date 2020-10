Europa-League-Lostöpfe fix: Leverkusen, Hoffenheim und Co. - das sind die Teilnehmer der Gruppenphase

Auf die deutschen Teams warten also attraktive und zugleich schwierige Lose. Der erste Spieltag ist am 22. Oktober geplant. Das Finale findet am 26. Main in Polen im Gdańsk Stadion statt. Dort sollte eigentlich bereits das Endspiel 2020 stattfinden. Doch aufgrund der Coronavirus-Pandemie verlegte die UEFA das Finalturnier nach Deutschland. Titelverteidiger FC Sevilla ist daher nicht wie geplant 2021, sondern erst 2022 Veranstalter des Endspiels der Europa League.