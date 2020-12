Lostöpfe fix: Auf diese Teams könnten Hoffenheim und Leverkusen in der Europa League treffen

Am Montag blicken alle Teilnehmer der Europa League nach Nyon in die Schweiz. Denn dort wird um 13 Uhr das Sechzehntelfinale des Wettbewerbs ausgelost – und mit dabei sind auch die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen. Besonders interessant: Obwohl beide Teams ihre Gruppen jeweils gewonnen haben, drohen Kracher-Duelle gegen Top-Teams. Gespielt wird am 18. und am 25. Februar.

Anzeige