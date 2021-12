Am Donnerstagabend wurde die Gruppenphase in der Europa League beendet. Eintracht Frankfurt reichte ein 1:1 (1:1) bei Fenerbahce Istanbul, um Platz eins in der Gruppe zu sichern. Bayer Leverkusen stand schon vor der Niederlage bei Ferencvaros Budapest als Gruppensieger fest. Beide Teams sind für das Achtelfinale gesetzt, die Champions-League-Absteiger Borussia Dortmund und RB Leipzig müssen sich dafür noch qualifizieren. Anzeige

Europa-League-Achtelfinale: Wo findet die Auslosung statt?

Am kommenden Montag (ab etwa 13 Uhr) findet in der UEFA-Zentrale in Nyon die Auslosung der Play-offs in der Europa League statt. Aus deutscher Sicht wird es für zwei Vertreter aus der Bundesliga interessant. Borussia Dortmund und RB Leipzig kommen nach ihrem Aus in der Champions League neu in den Wettbewerb. Sie müssen in den Play-offs für das Achtelfinale ran, das in der Schweiz ausgelost wird. Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen sind auch noch im Wettbewerb, als jeweilige Gruppensieger aber direkt für die K.o.-Runde qualifiziert.

Wer wird Gegner vom BVB und Leipzig?

Die Borussia und RB müssen als zwei von acht Teams, die als Tabellendritte aus der Champions League ausgeschieden sind, in Hin-und Rückspielen um den Einzug in das Achtelfinale kämpfen. Gegner sind die Gruppenzweiten aus der Europa League, die sich in Lostopf eins befinden und im Rückspiel Heimrecht genießen. Der BVB und Leipzig sind in Lostopf zwei. "Auch das ist lohnenswert, auch dort sind große Namen dabei", sagte BVB-Trainer Marco Rose zum Abstieg in die Europa League: "Umso weiter man kommt und umso näher man Richtung Titel schnuppert, umso mehr wird es Spaß machen. Es ist nun unsere Aufgabe, den Wettbewerb anzunehmen." Klubs aus dem gleichen Verband können nicht aufeinandertreffen. Werden zwei Teams aus dem gleichen Verband gezogen, erfolgt eine erneute Ziehung.

Die Lostöpfe für die Play-offs der Europa League im Überblick

Topf 1: Glasgow Rangers

Real Sociedad San Sebastian

SSC Neapel

Olympiakos Piräus

Lazio Rom

Sporting Braga

Betis Sevilla

Dinamo Zagreb

Topf 2:

Borussia Dortmund

RB Leipzig

FC Barcelona

FC Sevilla

FC Porto

Sherif Tiraspol

Zenit St. Petersburg

Atalanta Bergamo

Wann finden die Play-offs statt?

Die Hinspiele der K.o.-Phasen-Play-offs in der Europa League werden am 17. Februar 2022 ausgetragen. Die Rückspiele sind für eine Woche später, also den 24. Februar 2022, angesetzt. Die Auslosung für das Achtelfinale findet am Freitag, den 25. Februar, in Nyon statt.

Übertragung: Wo laufen die Play-off Spiele im TV?