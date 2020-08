Lothar Matthäus adelt FC Bayern: "Noch beeindruckender" als Vorjahres-Sieger FC Liverpool

Über diesen FC Bayern München redet die Fußball-Welt: Der rauschhafte 8:2-Sieg im Viertelfinale gegen den FC Barcelona macht die Mannschaft um Trainer Hansi Flick automatisch zum großen Titel-Favoriten im Finalturnier der Champions League - auch für Lothar Matthäus. In seiner Sky-Kolumne wagt der Rekordnationalspieler sogar den Vergleich mit Vorjahressieger FC Liverpool um den deutschen Trainer Jürgen Klopp - und kommt zum Schluss, dass die Bayern in dieser Saison sogar noch besser seien.

"Ich finde die Bayern momentan sogar noch dominanter und beeindruckender als den FC Liverpool in der letzten Champions-League-Saison", schreibt der Weltmeister von 1990 über den Rekordmeister, der in dieser CL-Saison bislang in jeder Partie als Sieger den Platz verlassen hat. "Sie haben in keinem Spiel gewackelt, hatten Glück oder sind mit einem blauen Auge davon gekommen und haben alle neun Spiele hochverdient gewonnen", lobt Matthäus. Liverpool qualifizierte sich in der vergangenen Saison nur aufgrund der mehr erzielten Tore gegenüber der SSC Neapel als Gruppenzweiter für die Endrunde - schaltete dann aber den FC Bayern im Achtelfinale aus und gewann die Königsklasse im Finale gegen Tottenham Hotspur.