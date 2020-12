Lothar Matthäus: Deshalb steht Borussia Mönchengladbach verdient im Achtelfinale der Champions League

Schlecht gespielt, Großes erreicht: Schämen musste sich Borussia Mönchengladbach für ihren historischen Europapokal-Moment in Madrid nicht. Zwar zeigte das bisherige Champions-League-Überraschungsteam von Trainer Marco Rose beim 0:2 (0:2) am Mittwoch im letzten Vorrundenspiel bei Real Madrid die bislang schwächte Leistung der Gruppenphase. Trotzdem stand am Ende als Gruppenzweiter bei der dritten Champions-League-Teilnahme nach 2015 und 2016 der erstmalige Einzug in die K.o.-Runde.

Sky-Experte Lothar Matthäus sagte zum Weiterkommen der Borussia: "Gladbach hat es verdient. Aber nicht wegen des Spiels gegen Real, sondern aufgrund der Partien, die sie davor abgeliefert haben. Sie haben uns in der Champions League begeistert, vor allem in den ersten Spielen." Mit zehn Punkten sicherte sich das zuvor strauchelnde Real noch den Gruppensieg. Gladbach als Zweiter bekommt am Montag bei der Achtelfinal-Auslosung wieder ein Schwergewicht des europäischen Fußballs zugelost: den FC Liverpool, Manchester City, den FC Chelsea, Juventus Turin oder Paris St. Germain.