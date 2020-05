Lothar Matthäus exklusiv: Kritik an DFB-Präsident Keller – "Neuer wird nichts Besseres finden"

Matthäus über DFB-Präsident Keller: "In Freiburg war er sympathischer"

Hinter den Kulissen scheint es zu brodeln. Karl-Heinz Rummenigge hat gegen den DFB und Präsident Fritz Keller geschossen, nachdem der den Profifußball angegriffen hatte. Wer hat Recht?

Ich bin ganz klar auf Kalle Rummenigges Seite. Auch beim DFB hat man in den letzten Jahren verschwenderisch agiert, deswegen muss man genau überlegen, was man sagt. Auch die Leute vom DFB fliegen zum Pokalendspiel in der Business Class, da fliegt keiner Economy innerhalb Deutschlands. Mich stört, wenn man immer nur auf andere deutet. Wir sollten uns doch gerade jetzt gegenseitig unterstützen. In Freiburg war mir Fritz Keller sympathischer, da hat er sich um Freiburg gekümmert, das konnte er. Als DFB-Präsident ist er in einer anderen Position. Wenn er was sagen will, kann er das, aber er sollte auch aufpassen, dass in seinem Haushalt alles funktioniert. Und wenn ich die Verhältnisse in Deutschland mit denen in Frankreich vergleiche, wenn ich einen Neymar sehe, wenn ich einen Mbappé sehe – da ist ein goldenes Steak Kindergarten.

Viele berufen den Vorreiterstatus der Bundesliga im Weltsport. Wird sie diesem Status gerecht?

Am Wochenende hat weltweit alles Bundesliga geschaut. Natürlich ist man da Vorreiter. Diesen Ruf genießen wir in Deutschland: Wenn es jemand schafft, dann sind das die Deutschen. Darauf sollten wir stolz sein. Im Zusammenspiel von DFL, Klubs und Politik war das ein Gesamtpaket, um das uns alle Länder auf der Welt beneiden.