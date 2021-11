Lothar Matthäus vor Bundesliga-Schlager: So kann der FC Bayern BVB-Torjäger Erling Haaland stoppen

Es ist das Duell der Superlative in Deutschlands Belétage. Am Samstag (18.30 Uhr, Sky) empfängt Borussia Dortmund den FC Bayern München zum absoluten Schlager zwischen dem Zweiten und dem Ersten der Bundesliga. Mit dabei sein wird bei den Westfalen gerade rechtzeitig Torjäger Erling Haaland, der zuletzt mit einer Verletzung am Hüftbeuger rund fünf Wochen aussetzen musste. Am vergangenen Spieltag meldete sich der Norweger mit seinem Treffer beim Comeback gegen den VfL Wolfsburg (3:1) eindrucksvoll zurück – und zeigte sich bereit für das Spitzenspiel gegen die Münchener.

Für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus ist die Rückkehr des mit zehn Liga-Toren treffsichersten Dortmunder Angreifers vor dem Spitzenspiel "großes Glück", wie der 60-Jährige in seiner Sky-Kolumne erklärt. Der ehemalige Kapitän des FC Bayern warnt vor den Qualitäten des BVB-Stürmers und rät den Schützlingen von Trainer Julian Nagelsmann zur Arbeit im Kollektiv, um den 21-Jährigen in Schach zu halten. "Die größte Aufgabe für die Mannschaft von Julian Nagelsmann wird auf den Defensivverbund zukommen. Upamecano, Hernandez und eventuell Süle müssen gemeinsam versuchen, diesen Sturmtank zu stoppen." Sein Tipp an die Münchener Hintermannschaft: "Man muss ihn in ein Laufduell bekommen, denn dann hat man einen Vorteil."

Dass man Haaland, der bei der Verleihung des Ballon d'Or am Montag den elften Platz belegte, über 90 Minuten im Griff haben kann, schließt Matthäus indes aus. "Haaland komplett auszuschalten, ist ohnehin quasi unmöglich. Aber wenn er am Samstag ins Rollen kommt und dazu das Stadion explodiert, dann wird es ohnehin sehr schwer für die Bayern". Vertrauen setzt die einstige Nummer zehn des deutschen Rekordmeisters in die taktischen Geschicke des neuen Bayern-Trainers Nagelsmann. "Ich bin mir sicher, dass Nagelsmann einen Anti-Haaland-Plan austüftelt."