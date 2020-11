Lothar Matthäus: BVB-Star Haaland "gigantisch und sensationell" - Moukoko "in Ruhe reifen lassen"

Wer kann diesen Stürmer stoppen? Erling Haaland hat die Fußball-Welt mit seinem Viererpack beim 5:2-Sieg seines Teams Borussia Dortmund gegen Hertha BSC verzaubert. Mit seinen Saisontreffern sieben, acht, neun und zehn schloss der 20-Jährige ein der Bundesliga-Torjägerliste den Abstand auf Bayerns Superstar Robert Lewandowski (11 Tore nach acht Spieltagen) verkürzt. Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist der Norweger ein Phänomen: "Was Haaland mit nur 20 Jahren im Dortmund-Trikot Woche für Woche abliefert, ist gigantisch und sensationell", schreibt der Weltmeister von 1990 in seiner Sky-Kolumne. Anzeige

Ein Bundesliga-Viererpack war bislang noch keinem jüngeren Spieler als Haaland mit seinen 20 Jahren und vier Monaten gelungen. Und mit 23 Treffern in seinen bisher 22 Punktspiel-Einsätzen für den BVB stellte der Superstar gegen Hertha ebenfalls eine Liga-Bestmarke auf. Zuvor hatte sich Uwe Seeler in einem derartig kurzen Zeitraum ähnlich treffsicher gezeigt. Die HSV-Legende brachte es allerdings "nur" auf 20 Tore. Ein Blick auf die Zahlen beweist, welch Super-Schnäppchen Haaland für die Borussia war. Nach seinem 20-Millionen-Euro-Transfer von RB Salzburg nach Dortmund im vergangenen Januar traf der Youngster in 30 Pflichtspielen insgesamt 31-mal. Jedes Tor kostete den deutschen Vizemeister bislang also 645.000 Euro. Wegen des "unglaublichen" Haaland gerät Matthäus förmlich ins Schwärmen: "Vier Tore in einem Spiel und konstante Top-Leistungen. Wahnsinn dieser Kerl."

Matthäus: Moukoko muss beim BVB "weiter hart arbeiten"

Mit seinem Viererpack stahl Haaland am Samstag zudem einem noch jüngeren Stürmer etwas die Show. In der 85. Minute wurde für den Nationalspieler mit Youssoufa Moukoko ein weiteres BVB-Juwel eingewechselt. Mit dem Einsatz avancierte Moukoko mit 16 Jahren und einem Tag zum jüngsten Bundesliga-Spieler der Geschichte. "Er hätte zwar nicht unbedingt eingewechselt werden müssen, aber das war wohl eine Art Geburtstagsgeschenk, das er sich verdient hat", so Matthäus über den U20-Nationalspieler, der für ihn "das nächste tolle Talent" in den Reihen des BVB sei und einen "Rekord für die Ewigkeit" aufgestellt habe.