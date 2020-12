Matthäus nennt seine drei Favoriten für die Favre-Nachfolge – BVB hat sich "vor der Saison verzockt"

Der Trainerwechsel bei Borussia Dortmund war das große Thema an diesem Bundesliga-Wochenende. Nach dem 1:5 gegen den VfB Stuttgart zog der BVB die Reißleine und trennte sich von Chefcoach Lucien Favre. Der Schweizer, der schon seit längerer Zeit in der Kritik stand, wurde von seinem Co-Trainer Edin Terzic beerbt, der das Vertrauen der Klubchefs bis zum Ende der Saison erhalten hat. Für Lothar Matthäus war das plötzliche Favre-Aus keine Überraschung. In seiner Sky-Kolumne nannte der Weltmeister von 1990 indes seine drei Kandidaten für dessen Nachfolge. Anzeige

Dabei handelt es sich um drei Coaches mit RB-Hintergrund - den aktuellen Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann, den US-Amerikaner Jesse Marsch von Red Bull Salzburg und dessen Vorgänger beim österreichischen Dauer-Meister, Marco Rose. Der 44-Jährige, seit anderthalb Jahren bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, gilt als Favorit auf den Favre-Job. Für Matthäus würden alle drei Personalien Sinn ergeben. Rose, Nagelsmann und Marsch "verkörpern all das, was Dortmund fehlt: Emotion, Ansprache, Begeisterung, Mitfiebern", schrieb Matthäus, der Favre nach der Niederlage gegen Stuttgart in Frage gestellt hatte.

Die genannten Punkte hätten nicht zu Favres Stärken gezählt, so der frühere Bayern-Profi weiter: "Rose, Nagelsmann und Marsch sind alle Trainer, die in ihren Vereinen tolle Arbeit abliefern, die attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen lassen. Im Großen und Ganzen passen alle drei zum BVB, ihre Red-Bull-Vergangenheit sehe ich nicht als Hindernis." Während Matthäus auch Marsch ("Er ist der Emotionalste") und Nagelsmann ("Der nächste Schritt müsste Bayern München sein") lobt, ist sein Favorit der Gladbacher. "Alle drei passen nach Dortmund, aber gefühlsmäßig würde ich Rose favorisieren. Man muss sich auch die Interessen der Trainer anschauen: Was wollen Nagelsmann und Rose noch in Deutschland erreichen?", fragte Matthäus und spekulierte: "Eigentlich passen beide zu den Vereinen, bei denen sie jetzt sind, das muss man ganz klar sagen. Zwischen ihren Klubs und Dortmund ist auch kein großer Qualitätsunterschied mehr festzustellen."

Watzke und Zorc "haben gedacht, es geht noch eine Saison mit Favre"

Kritik übte Matthäus indes an den Verantwortlichen um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc. "Dortmund hat sich schon vor der Saison verzockt. Sie haben gedacht, es geht noch eine Saison mit Favre und holen dann einen Trainer, der emotionaler ist und besser nach Dortmund passt", bemerkte der 59-Jährige und ergänzte: "Sie wollten diese Saison noch mit Favre durchspielen, weil er zum einen noch einen Vertrag hatte und zweitens, weil der Trainer, den man intensiv im Auge hat, zurzeit noch bei einem anderen Verein beschäftigt ist." Dabei dürfte es sich um Rose handeln.