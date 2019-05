Lothar Matthäus: So ein Spieler fehlt dem BVB zur Meisterschaft

Nach der verpassten Meisterschaft hat Borussia Dortmund die große Transfer-Offensive eingeläutet. Mit Julian Brandt von Bayer Leverkusen, Nico Schulz von 1899 Hoffenheim und Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach konnten bereits drei Hochkaräter für die kommende Saison verpflichtet werden. Doch reicht das, um 2019/20 endlich auch am Ende der Spielzeit ganz oben zu stehen? Die Meinungen gehen in Expertenkreisen hier auseinander.

Für Stefan Effenberg wäre die Verpflichtung von Jerome Boateng , der beim FC Bayern keine Zukunft mehr zu haben scheint, ein weiterer Schritt in Richtung Meistertitel. "Das wäre der perfekte Stabilisator, um den Kampf um die Meisterschaft ernsthaft annehmen und sogar gewinnen zu können", so der Ex-Münchener gegenüber t-online.de.

Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORT BUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Matthäus: "Ich bin nicht davon überzeugt, dass diese Investitionen für die Meisterschaft reichen"

Lothar Matthäus hingegen sieht hingegen nicht in der Defensive, sondern in der Angriffsabteilung der Dortmunder Handlungsbedarf - und das trotz der Transfers der Offensivspieler Hazard und Brandt. Im Sport-Bild-Interview gab der Sky-Experte seine Bedenken preis. Aus seiner Sicht mache das neue Trio den BVB zwar vor allem in der Offensive stärker, doch sei er nicht davon überzeugt, dass diese Investitionen für die Meisterschaft reichen werden.