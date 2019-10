Lothar Matthäus: BVB-Trainer Favre erreicht Spieler nicht mehr - das sind meine Nachfolge-Kandidaten

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat massive Kritik an Borussia Dortmund und Trainer Lucien Favre geübt . Beim deutschen Fußball-Vizemeister sei keine Handschrift zu erkennen und „ich habe das Gefühl, dass Favre nicht mehr alle Spieler erreicht und hinter sich hat“, sagte der Experte des Bezahlsenders Sky am Montag in seiner Kolumne.

"In Dortmund redet man sich alles schön"

Zudem würde den Borussen angesichts der derzeitigen Leistungen die Selbstkritik völlig abgehen, auch würden richtige Typen in der Mannschaft fehlen. „In Dortmund redet man sich alles schön, obwohl es alles andere als schön ist. Ich glaube, so langsam muss man dort eine Lösung finden“, meinte der Ex-Welt- und Europameister. "Was mich mit am meisten stört, ist die fehlende Selbstkritik."