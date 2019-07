Lothar Matthäus: BVB-Transfers schüchtern den FC Bayern nicht ein

"Die Zugänge der Borussia lassen die Bayern nicht negativ in die Zukunft schauen. Im Gegenteil: ich habe den Eindruck, dass sich die Bayern freuen, dass gleich von Beginn an ein spannender Titelkampf herrschen kann und wird", erklärt der TV-Experte. Zumal der Doublegewinner nach Ansicht von Matthäus noch einmal kräftig auf dem Transfermarkt zuschlagen werde - mit der gebotenen Geduld und ohne Hektik: "In der Hinsicht kann ich rund um den Rekordmeister keinerlei Nervosität feststellen. Es scheint alles gut durchdacht. Die Qualität dieser Mannschaft ist bereits jetzt sehr groß und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere tolle Spieler noch dazu kommt."