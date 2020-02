Lothar Matthäus rät BVB-Boss Hans-Joachim Watzke: "Von Uli Hoeneß lernen"

Das schmeckt sicherlich nicht jedem, wenn Hans-Joachim Watzke wieder deutliche Worte wählt. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund tut auch gern in der Öffentlichkeit seine Meinung kund - und spart auch nicht an Kritik an der eigenen Mannschaft und Trainerstab.

Matthäus über Watzke: "Kann von Uli Hoeneß lernen"

Hoeneß schaltete in seiner aktiven Zeit beim FC Bayern immer wieder in den Attacke-Modus und stellte sich vor Mannschaft und Trainer. Er kritisierte hingegen oftmals Medien und Fans, die seine Angestellten beim Rekordmeister kritisierten. Watzke hingegen spricht auch in der Öffentlichkeit an, wenn ihm etwas nicht passt.