So reagiert Lothar Matthäus auf einen möglichen Wechsel von Christian Eriksen zum FC Bayern

FC Bayern wartet auf Comeback: So geht es Leon Goretzka nach seiner Oberschenkel-OP

"Ich verfolge den Spieler seit langer Zeit und 2019 hat er mich bislang enttäuscht. Ein Transfer zum FC Bayern würde für mich keinen Sinn ergeben und wäre sehr überraschend", sagt Matthäus gegenüber Sport1. "Auch, wenn er ablösefrei zu haben ist. Für mich ist er kein Spieler, der den Bayern weiterhilft." In der Premier League und in der Champions League blieb der Mittelfeldspieler in dieser Spielzeit blass. Er erzielte nur einen Treffer und bereitete ein Tor vor - mehr nicht! "Wenn er für Tottenham nicht genug ist, ist er auch nicht gut genug für die Bayern. Uli Hoeneß hat auch schon mal gesagt, dass die Bayern keine Ersatzspieler brauchen."