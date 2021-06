"Im Stande, Großes zu leisten": Lothar Matthäus zählt Deutschland zu den EM-Favoriten

In dieser Woche geht es endlich los: Die Europameisterschaft startet am Freitag mit dem Eröffnungsspiel in Rom. Die deutsche Mannschaft steigt am 15. Juni ins Turnier ein - gegen den amtierenden Weltmeister und Mitfavorit Frankreich. Wenn es nach Rekordnationalspieler Lothar Matthäus geht, muss sich das DFB-Team vor keiner Mannschaft verstecken.