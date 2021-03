Lothar Matthäus lobt DFB-Team – aber: Das ist die größte Baustelle für Bundestrainer Löw

Es läuft wieder deutlich besser bei der Nationalmannschaft: Nach dem Kastastrophen-Jahr 2020, das im 0:6-Debakel in Spanien mündete, ist man mit zwei Siegen gegen Island (3:0) und Rumänien (1:0) erfolgreich ins EM-Jahr gestartet. Gut angekommen sind die Leistungen der Nationalspieler dabei auch bei Rekordnationalspieler Lothar Matthäus: "Daumen hoch für unsere Nationalmannschaft! Mir hat an den beiden Auftritten in den letzten Tagen so ziemlich alles gefallen", schrieb Matthäus am Montag in seiner Kolume "So sehe ich das" bei Sky. Anzeige

"Es war deutlich zu erkennen, dass auf fast allen Gebieten Ruhe und damit Qualität eingekehrt ist", erklärte der 60-Jährige, der zuletzt immer wieder für die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw gehandelt wurde. Allerdings sieht er trotzdem noch eine große Baustelle, die Löw vor der EM lösen muss, wenn die DFB-Stars um den Titel mitspielen sollen: "Die größte Herausforderung liegt nach wie vor in der Außenverteidigung", meint er.

Hinten links spielte gegen Ungarn und Rumänien aushilfsweise Emre Can, der bei Borussia Dortmund vorwiegend in der Innenverteidigung aufläuft, weil Robin Gosens (Atalanta Bergamo) und Marcel Halstenberg (RB Leipzig) nicht zur Verfügung standen. Hinten rechts durfte der Leipziger Lukas Klostermann ran. Matthäus ist mit den beiden als finale Lösung aber noch nicht zufrieden. "Da muss Löw bis zum Turnier vielleicht ein bisschen improvisieren und etwas Anderes kreieren. Sowie 2014, als er zu Beginn des Turniers mit vier Innenverteidigern auf einer Linie agiert hat", schreibt Matthäus. "Mit Can, Ginter und Süle gibt es mehrere Alternativen."

Matthäus: Kimmich muss im Mittelfeld gesetzt sein