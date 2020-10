Lothar Matthäus legt bei Kritik am DFB nach: "Spiele wie gegen die Türkei braucht kein Mensch"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat am Donnerstag als Reaktion auf das 3:3-Unentschieden der deutschen Nationalmannschaft im Test-Länderspiel gegen die Türkei nochmals deutliche Kritik am DFB und an Bundestrainer Joachim Löw geäußert. Unter anderem warf er dem DFB vor, rein sportlich weniger reizvolle Partien wie die gegen die Türken nur aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus aus zu tragen. "Spiele wie gegen die Türkei braucht kein Mensch. Kein Verein und kein Spieler will sie. Das ist nur eine Vermarktungsgeschichte, mit solchen Spielen macht sich der DFB nur die Taschen voll", wetterte der 59-Jährige, der seit einigen Jahren als Experte beim TV-Sender Sky tätig ist, in einem Interview mit der Bild. Zuvor hatte Matthäus dem Bundestrainer ebenfalls via Bild bereits taktische Fehler vorgeworfen.

Matthäus kritisiert Claim "Die Mannschaft"

Matthäus arbeitete sich auch am vom DFB in den vergangenen Jahren etablierten Claim "Die Mannschaft" als Synonym für das Nationalteam ab. "Es heißt DIE Mannschaft, wie sie Oliver Bierhoff (DFB-Direktor, Anm. d. Red.) als Marke getauft hat. Aber dann wollen wir DIE Mannschaft auch sehen. Die Leute vor dem Fernseher werden verarscht", schimpfte der Weltmeister von 1990 und ergänzte: "Wir wollen in der Nationalmannschaft die Besten der Besten sehen." Matthäus spielte damit wohl darauf an, dass Löw für den Test gegen die Türkei auf die hoch belasteten Profis des FC Bayern und von RB Leipzig verzichtete, die im August beide am Finalturnier der Champions League in Lissabon teilgenommen und daher eine kompliziertere Vorbereitung auf die neue Saison hatten.

Stattdessen kamen in Köln am Mittwochabend einige Akteure zum Zuge, die in ihren Vereinen aktuell keinen Stammplatz haben - etwa die beiden Dortmunder Nico Schulz oder der erstmals ins A-Nationalteam berufene Mahmoud Dahoud. Für Matthäus eine unverständliche Nominierungspraxis. "Früher galt: Wer kein Stammspieler im Klub ist, hatte in der Nationalmannschaft nichts zu suchen", meinte der Ex-Profi. Auch über die Nominierung eines Akteurs wie Luca Waldschmidt von Benfica Lissabon habe er sich gewundert. "Ich habe nichts gegen diese Spieler, sind sind auch nicht schlecht", versicherte Matthäus: "Aber das ist keine Werbung für den deutschen Fußball. Und wenn es darauf ankommt, wird Löw diese Spieler auch nicht mehr einsetzen."

Matthäus: "Kleiner Bruch" zwischen Ex-Nationalspielern und DFB