Lothar Matthäus über den DFB-Neustart: Deshalb wird Hansi Flick als Bundestrainer erfolgreich sein

Der erste Kader ist nominiert, die erste Trainingseinheit absolviert . Hansi Flick hat seine neue Aufgabe als Bundestrainer und Nachfolger des nach der EM im Sommer abgewanderten Joachim Löw endgültig angetreten. Nach 15 Jahren unter der Ägide von Löw beginnt eine neue Ära, die offiziell bereits am 1. September gestartet ist , und bringt nun auch für alle sichtbar Veränderungen mit sich. Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus blickt dem neuen DFB-Kapitel optimistisch entgegen. " Ich freue mich auf den Neustart beim DFB unter Bundestrainer Hansi Flick ", schreibt der 60-Jährige in seiner Sky-Kolumne.

Für den ehemaligen Kapitän des FC Bayern München war die Entscheidung, sich von Löw zu trennen und mit frischem Personal in die Zukunft zu gehen, die richtige. "Nach den fußballerisch verkorksten letzten drei Jahren und der blamablen Europameisterschaft übernimmt nun Flick von Löw", so Matthäus mit Blick auf die jüngsten Negativerfahrungen der DFB-Auswahl, die sowohl bei der WM 2018 (Aus in der Vorrunde) und zuletzt auch bei der EM 2021 (K.o. im Achtelfinale) den eigenen Ansprüchen hinterherhinkte. "Jogi hat in der jungen Vergangenheit die Mannschaft nicht mehr erreicht und sein Fußball hat nicht mehr begeistert. Es hat alles einfach nicht mehr gepasst", urteilt der 150-malige Nationalspieler.