Lothar Matthäus: DFB-Neustart wird dank Hansi Flick "positiv" - Kritik an Vorgänger Joachim Löw

Matthäus geht davon aus, dass Flick "junge Spieler fördern und viel mit ihnen sprechen" werde. Flick hatte seinen neuen Job als Löw-Nachfolger am 1. August angetreten und bereits zahlreiche Gespräche geführt. Am 26. Au­gust wird er sein erstes Aufgebot für die Länderspiele in St. Gal­len gegen Liechtenstein (2. September), in Stuttgart gegen Armenien (5. September) und drei Tage später in Reykjavik gegen Island bekannt geben. Bei seiner Vorstellung am Dienstag machte Flick deutlich, dass es bei ihm vor allem auf Qualität ankommt: "Wir wollen eine Mannschaft zusammenstellen, in der die Besten spielen. Die besten Spieler Deutschlands sollen für Deutschland spielen", sagte Flick, betonte aber gleichzeitig: "Natürlich werden wir auch jüngere Spieler immer wieder fördern."