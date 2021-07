Lothar Matthäus schießt gegen England-Fans: Überhaupt nicht an Fair-Play-Grundsatz gehalten

Es war ein turbulentes Turnier für die englische Nationalmannschaft – mit einem bitteren Ende: Bei der EM unterlagen die "Three Lions" im Finale im Londoner Wembley-Stadion in einem dramatischen Elfmeterschießen Italien. Der Traum vom "Football coming home" bleibt vorerst ein Traum. Trotz der Final-Niederlage und den enttäuschten Hoffnungen der Nation ist der deutsche Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus froh über das Ergebnis: "Ich muss ehrlich sagen, dass es mir um die Englänger nicht leid tut", schreibt er in seiner wöchentlichen Kolumne für Sky. Anzeige

Zwar fühle er mit den englischen Spielern, "denn sie haben alles gegeben und so zu verlieren, wird noch lange schmerzen", erklärt der 60-Jährige. Allerdings hätten die Fans der "Three Lions" bei ihm alle Sympathien verspielt: "Abgesehen davon, dass ich auch aufgrund meiner italienischen Vergangenheit ohnehin Mancinis Team die Daumen gedrückt habe, sind genügend Dinge in den letzten Tagen vorgefallen, die mir an den Engländern überhaupt nicht gefallen haben", so Matthäus.

Matthäus vermisst Fair-Play-Grundsatz bei England

Der Weltfußballer von 1991 ist vom Verhalten der England-Fans erschüttert: "Die Laser-Attacke gegen den Dänen-Keeper, das respektlose und gemeine Verhalten gegenüber einem kleinen weinenden Kind, ein Elfmeter im Halbfinale, der keiner war, das Ausbuhen der gegnerischen Hymne und so weiter", zählt er die Fehltritte der englischen Anhänger aus seiner Sicht auf. Matthäus stellt klar: "Ein Land, in dem das Fair Play gerne großgeschrieben wird, hat sich leider so überhaupt nicht an diesen Grundsatz gehalten. Und deshalb freue ich mich umso mehr für Italien."