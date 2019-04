Lothar Matthäus über FC Bayern gegen BVB: Deshalb MUSS der FCB gewinnen!

Matthäus über FCB gegen BVB: "Pleite der Bayern würde für extrem viel Unruhe im Verein sorgen"

Auch wenn die Bayern um Trainer Niko Kovac mit einem Sieg bei dann nur noch sechs verbleibenden Ligapartien einen Punkt Vorsprung auf den BVB hätten, Matthäus glaubt nicht an einen Durchmarsch des Rekordmeisters. Auch nicht bei einem Remis, nach dem der BVB dann weiter ein Zwei-Zähler-Polster hätte. "* Die Bayern haben das unheimlich schwere Auswärtsspiel in Leipzig, Dortmund muss nach Bremen und Gladbach. Alles Spiele, die noch lange nicht gewonnen sind", erklärt Matthäus.*

Matthäus warnt FC Bayern vor Marco Reus

Der Rekord-Nationalspieler vergleicht die Ausgangslage des FCB mit einem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League - und traut den Bayern wegen ihrer Erfahrung durchaus einen Sieg zu: "Sie wollen so eine Situation, sie kennen eine solche Situation, sie lieben eine solche Situation und können damit gut umgehen. Mit einem Sieg vor eigenem Publikum die Tabellenführung zurückzuerobern. Mehr Motivation geht nicht." Matthäus erwartet ein herausragendes Spiel: "Ich glaube, das wird kein Taktieren und kein Rasen-Schach, sondern Vollgas-Fußball."

Auf Marco Reus müsste der FC Bayern am meisten aufpassen, damit das Ziel nicht gefährdet wird: "Er ist in dieser Saison der beste Spieler der Liga und für Dortmund in jeder Hinsicht ein Glücksfall. Er wird trotz Baby-Glück dafür sorgen, dass er in dieser Woche genug Schlaf bekommt um dann am Samstag noch ein kleines bisschen glücklicher zu sein."