Lothar Matthäus analysiert: Das muss stimmen, damit der FC Bayern das Triple gewinnt

Mit dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Chelsea am Dienstag beginnt für den FC Bayern die heiße Saisonphase. Und während die Münchener in der Liga als - wenn auch knapper Tabellenführer - auf Serien-Titel Nummer acht zusteuern, ist der letzte Triumph in der Königsklasse nun auch schon sieben Jahre her. Sportdirektor Hasan Salihamidzic gab am Montag den Titel bereits als langfristiges Ziel aus. Und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus geht in einem Interview mit der Münchener Abendzeitung sogar noch einen Schritt weiter: "Ich halte drei Titel für möglich, aber dafür muss alles stimmen."