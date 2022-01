Lothar Matthäus schießt wegen Bayern-Dominanz gegen BVB und RB Leipzig: "Geld allein ist es nicht"

Die Frage nach dem deutschen Meister stellt sich nur selten. Der FC Bayern ist auch in dieser Saison der große Favorit auf den Titel - es wäre die zehnte Meisterschaft in Folge. Konkurrenten wie Borussia Dortmund, RB Leipzig oder Bayer Leverkusen können mit den Münchnern auf Dauer nicht mithalten. Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist klar: "Der FC Bayern hat weniger Fehler gemacht als die Konkurrenten, die ihr Potenzial nicht ausgereizt haben."

Der 60 Jahre alte Sky-Experte stellte mit Blick auf die Dominanz seines Ex-Klubs auch eine provokante These auf. Matthäus: "Würden Dortmund und Leipzig so gut arbeiten wie Mainz und Freiburg, dann hätten sie eine Chance. Geld allein ist es nicht." Der ehemalige Bayern-Profi geht nicht davon aus, dass sich an den Kräfteverhältnissen in der Bundesliga zeitnah etwas verändert. "Vielleicht, wenn das Gerüst um Neuer, Müller, Lewandowski mal wegbricht", meint der 60-Jährige: "Nur wenn die anderen gut arbeiten. Aber solange dieses Trio spielt, wird es keinen anderen Meister geben." Die drei Leistungsträger besitzen in München noch einen Vertrag bis Sommer 2023.